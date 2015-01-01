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शिकायत दर्ज:क्रॉस केस सहित मारपीट के चार मामले दर्ज

हमीरपुर6 घंटे पहले
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क्रॉस केस सहित मारपीट के चार अलग-अलग मामले थानों में दर्ज हुए हैं। सदर थाने के तहत नसींग गांव की एक महिला ने सदर थाने में उसके साथ गांव के एक दंपती द्वारा मारपीट किए जाने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है।

वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी संबंधित व्यक्ति ने महिला और उसके परिवार के खिलाफ मारपीट करने को लेकर मामला दर्ज करवाया है। सदर पुलिस क्रॉस केस दर्ज कर घटना की जांच कर रही है। सदर थाने के तहत ही लंबेहडा गांव के संतोष कुमार ने भी 2 लोगों के खिलाफ उसके साथ मारपीट किए जाने की घटना को लेकर मामला दर्ज करवाया है।

सुजानपुर के जोल गांव के अमरनाथ ने भी सुजानपुर थाने में दो लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट किए जाने की घटना को लेकर मामला दर्ज कराया है। पुलिस इन घटनाओं की जांच कर रही है।

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