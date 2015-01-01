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आवाजाही बंद:13-14 को हमीरपुर मेन बाजार में वाहनों के गुजरने पर पूर्ण प्रतिबंध

हमीरपुर5 घंटे पहले
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दीपावली उत्सव के कारण मेन बाजार हमीरपुर में लोगों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष ऐहतियाती प्रबंध किए हैं।

डीसी देवाश्वेता बनिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 और 14 नवंबर को गांधी चौक से अस्पताल चौक तक मुख्य बाजार में सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

उन्होंने बताया कि एंबुलेंस, पुलिस, अग्निशमन वाहनों, दूध-गैस की सप्लाई और कचरा उठाने वाली गाड़ियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उन्होंने सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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