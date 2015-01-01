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कोरोना व कांग्रेस से मुक्ति वाली टिप्पणी:कांग्रेस की छोड़िए, जनता के हितों की सोचे प्रदेश सरकारः राणा

हमीरपुर6 घंटे पहले
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चंबा जिला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कोरोना व कांग्रेस से मुक्ति वाली टिप्पणी पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने पलटवार करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार को इतनी ही फिक्र है तो जनता को उन जनहित से जुड़े मुद्दों से मुक्ति दिलाए, जिनसे जनता परेशान व हताश हैं।

उन्होंने कहा कि सत्तासीन पार्टी द्वारा देश को कांग्रेस मुक्त करने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। अगर सही मायने में मुक्ति दिलानी है तो सरकार द्वेष भावना से काम करना छोड़ दे।

चुनावों में सरकार ईवीएम का सहारा लेना छोड़ दे ताकि भाजपा को सच का आइना दिखे। उन्होंने कहा कि जिन देशों ने ईवीएम से चुनाव करवाना शुरू किए थे, उन देशों ने भी ईवीएम हैकिंग के मामलों के बाद पुरानी पद्धति बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में ही बेहतरीन समझी है।

इसलिए लोकतंत्र पर जनता का विश्वास कायम रखने के लिए सरकार ईवीएम का सहारा छोड़कर पुरानी पद्धति अपनाए तो जमीन पर अपनी हैसियत का पता भी चल जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसभाओं में बड़ी-बड़ी बातें करने वाले मुख्यमंत्री कांग्रेस की फिक्र करने की बजाय महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार से समाज को मुक्त करवाएं।

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