पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अप्रिय घटना की आशंका:सड़क पर अतिक्रमण करके रखा वॉटर कूलर, दुर्घटना का अंदेशा

कांगड़ा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कांगड़ा नगर के भीड़भाड़ वाले होशियारपुर रोड़ पर लोक निर्माण विभाग की सड़क पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर वॉटर कूलर रख दिया। जिससे सड़क दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है।

मोड़ पर वॉटर कूलर के साथ लोहे के एंगल लगाने से किसी भी समय अप्रिय घटना हो सकती है। यहां पर ट्रैफिक जाम होना रूटीन है। अब अतिक्रमण से सड़क और संकरी हो गई है। स्थानीय लोगों में इस अतिक्रमण पर रोष है।

एसडीएम का आवास, लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह और इस सड़क मार्ग पर रोजाना वीआईपी लोगों का आवागमन होता है। लेकिन अतिक्रमण से आंखे मोड़ने पर प्रशासन की भी निन्दा हो रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें