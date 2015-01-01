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बयान:बदले की भावना से कार्य कर रही सरकार: वीरभद्र

कुनिहारएक घंटा पहले
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अर्की विधानसभा क्षेत्र के कुनिहार में पूर्व मुख्यमंत्री बाहर की विधानसभा क्षेत्र के विधायक वीरभद्र सिंह ने कुनिहार क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कुनिहार क्षेत्र में पूर्व सरकार द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है।

अभी तक दिगल, जयनगर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का कार्य पूरा नहीं किया है। जबकि इन कॉलेजों के सभी कागजात व नक्शा सहित मैंने अपने कार्यकाल में पूरे कर दिए थे। सरकार जानबूझकर इसे रोक रही है। सरकार ने अगर ये नहीं किया मैं हाई कोर्ट जाउंगा। जब हम सत्ता में आए थे तो पूर्व सरकारों के सभी कार्य हमने किए थे जबकि उनका कोई भी कार्य नहीं रोका था।

अगर यह कार्य पूरे नहीं होते तो मैं भूख हड़ताल पर भी जा सकता हूं। पंचायती राज चुनावों के बारे में कहा कि किसी भी सरकार को पंचायती राज चुनावों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। वही कुनिहार सिविल अस्पताल के लिए 108 एंबुलेंस सेवा जल्द ही मिल जाएगी जिसके बारे मैं खुद मुख्यमंत्री से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि जितने भी सरकारी कार्यालय में रिक्त पड़े पद हैं उन्हें जल्दी से जल्दी भरा जाएगा।

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