पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सावधानी जरूरी:100 टेस्ट पर 15 संक्रमित की थी औसत, अब 400 पार हुई सैंपलिंग तो 60 से अधिक हुई

नालागढ़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो
  • रोज आ रहे संक्रमितों में 60 फीसदी पुरुष, लोग सावधानियां बरतने की बजाय हो रहे लापरवाह

(मनीष पाल) जिला सोलन में कोरोना की रफ्तार कम नहीं हुई बल्कि पहले की तरह ही चल रही है। पिछले एक माह से सैंपलिंग का औसत करीब 100 चल रहा था, जिसके चलते सिर्फ 15 से 20 मरीज रोजाना संक्रमित पाए जा रहे थे। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग 400 के पार की तो पहले दो दिन में 130 संक्रमित सामने आए।

इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला सोलन में कोरोना का खतरा टला नहीं है लेकिन लोग अब सावधानियां बरतने की बजाए लापरवाह नजर आ रहे हंै। जिला सोलन के विभिन्न शहरों में लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सैंपलिंग को बढ़ा दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द संक्रमित मरीजों की पहचान करते हुए आइसोलेशन में भेजा जा सके। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमितों में ज्यादा संख्या पुरूषों की सामने आ रही है, रोजाना आ रहे मामलों में 60 फीसदी पुरूष संक्रमित सामने आ रहे है।

सोलन शहर से लगातार मामलों का बढ़ना स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंताजनक| जिला भर में सबसे अधिक मामले सोलन शहर से सामने आ रहे हैं, जो कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। गौरतलब रहे कि पहले बद्दी-नालागढ़ से कोरोना के काफी अधिक संक्रमित सामने आ रहे थे।

लेकिन अब सोलन से लगातार सामने आ रहे संक्रमितों ने स्वास्थ्य विभाग की चिताएं बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के लिए शहर के बढ़ते मामलों को रोकना चिंता का विषय बना हुआ है।

दो दिनों से सैंपलिंग में हुई बढ़ोतरी: सीएमओ
जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजन उप्पल ने बताया कि पिछले दो दिनों से सैंपलिंग को काफी बढ़ा दिया गया है, ताकि संक्रमितों की पहचान की जा सके। सोलन शहर के मामलों को रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें