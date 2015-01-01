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बयान:स्मार्ट सिटी में 42 परियाेजनाओं में 161 कराेड़ होंगे खर्च: कश्यप

शिमला3 घंटे पहले
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  • जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की हुई बैठक

बचत भवन शिमला में वीरवार काे जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने बताया कि इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित 41 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारी सक्रिय प्रयास करें।

इसके तहत कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोताही बर्दाशत नहीं की जाएगी। सांसद ने कहा कि स्मार्ट सिटी शिमला के तहत 900 करोड़ रुपए से विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जिनकी पूर्ति के लिए समन्वय स्थापित कर कार्य किए जाने आवश्यक है। स्मार्ट सिटी शिमला के तहत 42 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, जिस पर लगभग 161 कराेड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने सर्दी के मौसम को देखते हुए शिमला क्षेत्र में बर्फबारी के दौरान विद्युत की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के संबंध में निर्देश दिए गए।

उन्होंने बताया कि अम्रूत मिशन के तहत 22 परियोजनाओं को पूरा किया गया है, जिस पर 75 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। इसके तहत 25 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2021 से पहले पूर्ण किया जाएगा, जिस पर लगभग 68 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में 26 विभागों के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई।

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