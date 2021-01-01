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गाइडलाइन:20 टीचर और आए पॉजिटिव, सरकाघाट के निजी और सरकारी स्कूल 7 तक बंद

शिमलाएक घंटा पहले
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  • प्रदेश में स्कूल आज से शुरू: एक साथ इतने टीचर कैसे संक्रमित हुए, जांच होगी

आज से राज्य के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में पांचवी और आठवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं लगने जा रही हैं, लेकिन अभिभावकों में बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर खौफ हैं। टीचर्स के कोरोना संक्रमित मिलने से चिंतित शिक्षा विभाग ने सब डिवीजन सरकाघाट के सभी निजी व सरकारी स्कूलों को 7 फरवरी तक स्टूडेंट्स के लिए बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

रविवार को भी भामला समेत अन्य स्कूलों में 20 और टीचर कोराेना पॉजिटिव आए हैं। शनिवार को एक साथ 41 टीचर व नाॅन टीचिंग स्टाफ पॉजिटिव आए थे। वहीं डीसी ने भी इस मामले की जांच के आदेश दिए है कि एक साथ कोरोना के इतने मामले आने का क्या कारण है। डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा, सभी स्कूलों के सभी टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आज से 1 सप्ताह की सैम्पलिंग कैंपेन चलाया जाएगा।

छात्र नहीं आएंगे, अध्यापक रोज स्कूल में आते रहेंगे
उच्च शिक्षा उपनिदेशक निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि हायर अथॉरिटी के निर्देशानुसार सब डिवीजन सरकाघाट के सभी स्कूलों को 7 फरवरी तक सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बंद रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस दौरान अध्यापक अपनी सेवाएं नियमित रूप से जारी रखेंगे। वहीं सीएमओ मंडी डाॅ. देवेंद्र शर्मा ने बताया कि कांट्रैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाया जा रहा है। रविवार को भी कोविड के सैंपल लिए गए हैं।

खुशखबर: अक्टूबर तक बच्चाें के लिए वैक्सीन आ जाएगी, जन्म के पहले ही महीने में बच्चाें काे डाेज दे सकेंगे: सीरम

काेच्चि. काेविशील्ड वैक्सीन बना रही पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जिम डायरेक्टर पीसी नांबियार ने कहा है कि अक्टूबर तक बच्चाें के लिए काेविड-19 से बचाव की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। इसका पहला डाेज बच्चाें काे जन्म के पहले महीने में ही दिया जा सकेगा। काेच्चि में एक कार्यक्रम में उन्हाेंने कहा कि इसी वैक्सीन काे बाद में दवा की तरह विकसित कर लिया जाएगा।

बच्चाें के काेराेना पाॅजिटिव पाए जाने पर यह इलाज में कारगर हाेगी। नांबियार ने कहा कि सीरम चार और वैक्सीन बना रहा है, जाे इस साल के अंत तक उपयाेग के लिए तैयार हाे जाएंगी। जून तक नाेवाेवैक्स उपलब्ध हाे जाएगी, जिसके टेस्ट तेजी से चल रहे हैं।

काेडाजेनिक्स के साथ मिलकर विकसित की जा रही काेविवैक के दूसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल पूरे हाे गए हैं। उन्हाेंने कहा कि काेविशील्ड का उत्पादन अप्रैल से दाेगुना हाे जाएगा। अभी हर माह दस कराेड़ डाेज बना रहे हैं। अप्रैल से 20 कराेड़ डाेज हर माह बनेंगे। दूसरा डाेज 28 दिन के बाद लेना है। दूसरा डाेज लेने के 21 दिन बाद ही एंटीबाॅडी बनने की प्रक्रिया पूरी हाेगी।

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