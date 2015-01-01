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बाबा बालक नाथ की मूर्ति की भी हुई स्थापना:शिव मंदिर कैथू में 23 लाख रुपए के सामुदायिक भवन का भी लाेकार्पण

शिमलाएक घंटा पहले
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शिव मंदिर कैथू में नवनिर्मित 23 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने लोकार्पण किया। उन्होंने शिव मंदिर में बाबा बालक नाथ की मूर्ति की भी स्थापना की और शिव मंदिर परिसर कैथू के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि भी दी।

उन्होंने कहा कि वैदिक संस्कृति हमारी प्राचीन पद्धति का अभिन्न अंग है जो जीवन के अनेक पहलुओं के संबंध में सकारात्मक एवं सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता को बल देती है। शहरी विकास मंत्री ने कोरोना वैश्विक महामारी में मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना पर बल दिया और परस्पर सामाजिक सहयोग का आह्वान किया।

स्थानीय पार्षद सुनीलधर ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और विभिन्न जन समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। इस अवसर पर मंदिर सभा के अध्यक्ष रवि शंकर सूद, भाजपा नेता दीपक शर्मा व अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।

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