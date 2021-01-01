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साइबर क्राइम:मंडी में पकड़े हरियाणा के 3 युवकों से 25 एटीएम कार्ड, 2.89 लाख कैश जब्त

मंडी16 मिनट पहले
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एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा-पूछताछ में होगा और खुलासा। - Dainik Bhaskar
एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा-पूछताछ में होगा और खुलासा।
  • आरोपियों ने बताया-सात राज्यों में एटीएम क्लोन कर ठगी को दिया अंजाम

डुप्लीकेट एटीएम बनाकर ठगी करने के मामले में मंडी में मंगलवार को पकड़े गए तीनों युवकों से पूछताछ में नए खुलासे हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनका गिरोह स्कीमिंग डिवाइस से डुप्लीकेट एटीएम बनाता था और वे लोगों के पैसे निकाल लेते थे। उन्होंने बताया कि एटीएम क्लोनिंग करके पैसे निकालने का गोरखधंधा उत्तर भारत के सात से अधिक राज्यों में फैला हुआ है।

पकड़े गए तीनों युवक अमित, रोहित व प्रदीप हरियाणा के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 22 साल से भी कम उम्र है। आरोपियों से पुलिस ने अब तक 2 स्कीमिंग डिवाइस, 7 सिम कार्ड, 3 मोबाइल फोन, 25 एटीएम कार्ड और 2.89 लाख की नगदी भी बरामद की है।

एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को ये युवक डुप्लीकेट एटीएम बनाकर ठगी करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, जिसे खुलासे हुए हैं।

28 जनवरी को पठानकोट से मंडी पहुंचा था गिरोह
गिरोह के तीनों सदस्य 28 जनवरी को पठानकोट से होते हुए मंडी आए थे और यहां एक होटल में रूके हुए थे। 31 जनवरी और 1 फरवरी को यह कुल्लू भी गए थे। एसपी मंडी ने बताया कि अभी तक की पूछताछ में इन युवाओं ने खुद को हरियाणा का रहने वाला बताया है और यह भी बताया कि इनकी यह ठगी जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चल रही थी। हिमाचल में अभी इनका आगमन हुआ ही था कि पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है।

साॅफ्टवेयर से बनाए थे स्कीमिंग डिवाइस
इन युवाओं ने किसी सॉफ्टवेयर की मदद से स्कीमिंग डिवाइस बनाए हैं। जिसे पास जीएसएम चिप वाले एटीएम नहीं हैं, यह उन्हीं को अपना शिकार बना रहे हैं। एटीएम रूम में पहले से अपनी मौजूदगी रखते हुए यह युवा मदद के बहाने से एटीएम को लेकर उसे स्कैन कर देते हैं और चुपके से उसका पिन भी देख लेते हैं।

उसके बाद यह उसका डुप्लीकेट एटीएम बनाकर फिर ठगी को अंजाम देते हैं। मंडी जिला में अभी तक ऐसी दो शिकायतें आई हैं। इनके निशाने पर हिमाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के ही एटीएम थे। इसमें मंडी और सुंदरनगर के एटीएम मुख्य रूप से शामिल हैं।

क्या सावधानी बरतें

  • एटीएम में अकेले ही जाए,यदि कोई अन्य अंदर है उसके बाहर निकलने का इंतजार करें।
  • एटीएम इस्तेमाल करते समय अनजान की सहायता ना लें।
  • अपना पिन नंबर गुप्त रखे व कुछ समय के बाद बदलते रहे।
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