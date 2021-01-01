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कोविड-19:मंडी के 19 शिक्षकों समेत 58 नए केस, रिकवरी रेट 97.58% हुआ

शिमला2 घंटे पहले
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प्रदेश में बुधवार को काेराेना के 58 नए मामले सामने आए हैं। इनमें मंडी जिले के 19 टीचर भी शामिल हैं। इससे संक्रमितों का आंकड़ा 57646 हो गया है। वहीं सक्रिय मरीज बढ़कर 409 हो गए हैं। प्रदेश के पांच जिलाें बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर कुल्लू और लाहाैल स्पीति में काेराेना का एक भी नया मरीज सामने नहीं है है। 14 लाेगाें ने काेराेना से जंग जीती है। इससे प्रदेश में काेराेना संक्रमण से ठीक हाेने वालाें का आंकड़ा बढ़ कर 56252 के पास पहुंच गया है। आज प्रदेश में काेराेना का रिकवरी रेट 97.58 प्रतिशत हो गया है।

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