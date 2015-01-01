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कोराेना ब्लास्ट:मंडी में एक ही स्कूल से 90 बच्चे-स्टाफ संक्रमित, 573 नए मरीज; 6 की माैत

शिमलाएक घंटा पहले
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फाइल फोटो
  • हिमाचल में आठ महीनाें का रिकाॅर्ड टूटा

प्रदेश में काेराेना ने शनिवार को आठ महीनाें का रिकाॅर्ड ताेड़ा है, 24 घंटे में 573 नए मामले सामने आए है। स्कूल खुलने के बाद स्टूडेंट्स और टीचर्स भी अब काफी संख्या में संक्रमित मिलने लगे हैं। मंडी में ही शनिवार को 100 से ज्यादा छात्रों समेत काेराेना के रिकाॅर्ड 187 नए मरीज मिले हैं, इनमें तिब्बतियन स्कूल के ही 90 बच्चे और स्टाफ सदस्य शामिल हैं।

वहीं हमीरपुर से 18 टीचर भी संक्रमित मिले हैं। शिमला में 135 केस आए हैं। शनिवार को प्रदेश के सभी जिलाें मे काेराेना के मरीज आए हैं। इसमें बिलासपुर में 50, चंबा में 46, हमीरपुर में 35, कांगड़ा में 56, किन्नाैर में 8, कुल्लू में 51, लाहाैल स्पीति में 17, मंडी में 187, सिरमाैर में 13, साेलन में 32 और ऊना में 9 काेराेना के मामले दर्ज हुई है। अब काेराेना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ कर 24,812 पहुंच गया है। इसमें काेराेना के 4198 एक्टिव मरीज हैं।

वहीं 24 घंटे में प्रदेश में 209 काेराेना मरीज ठीक हुए है। इससे काेराेना से ठीक हाेने वालाें का आंकड़ा 20,225 पहुंच गया है। 6 लाेगाें की शनिवार को काेराेना से माैत भी हुई है। इससे प्रदेश में काेराेना संक्रमण से मरने वालाें का आंकड़ा 365 पहुंच गया है।

बिझड़ी स्कूल में 68 अध्यापकों के कोरोना सैंपल लिए गए

दियोटसिद्ध. शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम डॉ. विशाल भाटिया के नेतृत्व में बिझड़ी स्कूल में समस्त शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ के सभी सदस्यों के कोरोना सैंपल लिए हैं। स्कूल प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार ने बताया कि सभी शिक्षक व गैर शिक्षक वर्ग का कोरोना सैंपल लिया है। कोरोना रिपोर्ट आने तक सभी को दो दिनों तक होम आइसोलेट किया है।

टीसीवी स्कूल में कोरोना संक्रमित सभी विद्यार्थी दूसरे राज्यों से आए

मंडी. प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि जिला मंडी के जोगिन्द्रनगर के तिब्बतियन चिल्ड्रन विलेज (टीसीवी) स्कूल सोझा की 47 छात्राएं और 20 छात्र कोरोना जांच में संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद स्कूल स्टाफ के 25 सदस्य भी कोरोना संक्रमित हुए हैं।

इस बात का पता तब चला जब इनके बाहरी राज्यों से आने के मद्देनजर प्रशासन ने विशेष जांच अभियान के तहत कोरोना के लिए रूटीन ऐन्हान्सड टैस्टिंग की थी। ये सभी विद्यार्थी 25 से 31 अक्टूूबर, 2020 के बीच लद्दाख, अरूणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और नेपाल से आए थे। प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से शीघ्र लिए गए निर्णय के कारण ही इन विद्यार्थियों में कोरोना संक्रमण का पता चल पाया है।

जिला प्रशासन ने स्कूल परिसर में उपलब्ध व्यवस्था का जायजा लेने के बाद पर्याप्त इंतजामों को देखते हुए उन्हें वहां आइसोलेट कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी निगरानी कर रही है। जरूरत के अनुसार उन्हें वहां से कोविड केयर सेंटर या अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी बैरियर खोले हैं।

सरकार द्वारा सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य के बाहर से कोई भी संक्रमित व्यक्ति प्रदेश में न रहे और स्थानीय लोगों की सुरक्षा की जा सके। प्रदेश में कोरोना संक्रमण जांच की संख्या बढ़ाई गई है और रोजाना लगभग छह हजार टैस्ट किए जा रहे हैं।

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