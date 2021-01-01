पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बदलाव:हिमाचल में 92% युवा पंचायत प्रतिनिधि, 72% की उम्र 20 से 40 साल

शिमला16 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

अभी तक पंचायत निकायों पर दिग्गज नेता या बुजुर्ग ही सत्तासीन हो रहे थे लेकिन इस बार के चुनावों में इनका पूरी तरह कायाकल्प हो गया है। अब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्राें के प्रतिनिधित्व का पूरा जिम्मा युवाओं ने अपने कंधाें पर ले लिया है। इस बार प्रदेश भर में हुए पंचायत निकाय चुनावाें में 92 % ऐसे लोग चुनकर आए हैं जाे 50 साल से कम हैं।

यू भी कह सकते हैं ही अब कमान युवाओं के हाथों में है। हाल ही में हुए पंचायत निकाय चुनाव में जीतकर आए चेहराें की उम्र पर गाैर करें ताे इस बार 20 से 40 साल की उम्र के ही 72 फीसदी युवा पंचायतों में जीते हैं। वहीं 40 से 50 साल की उम्र के 19 फीसदी युवा जीतकर आए हैं। 51 साल से ज्यादा उम्र के मात्र 9 फीसदी लोग ही जीतकर पंचायत निकायों में शामिल हो सके हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के ग्रामीण विकास के ढांचे काे संभालने के लिए महिलाएं पुरुषाें से ज्यादा जीतकर आई हैं।

इस बार के पंचायत निकाय चुनावाें में 52.8 फीसदी महिलाओं के पास अगले 5 साल तक पंचायती राज सिस्टम काे मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली है। इस चुनाव में 13621 महिला प्रत्याशी जीत कर आई है जबकि 12160 पुरुष ही चुनाव जीत पाए हैं। इन चुनाव के नतीजाें के बाद चुनाव आयाेग के पास पहुंचे डाटा से प्रदेश के पंचायती राज सिस्टम में युवाओं के इस मजबूत दखल की तस्वीर सामने आई है।

गांवाें में शिक्षा के विस्तार का असर...
पंचायत चुनाव में युवाओं का अधिक संख्या में जीतकर अाना गांव में शिक्षा के विस्तार का असर है। गांव की पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी गांव के विकास के लिए एेसे ही पढ़े लिखे युवाअाें काे अागे लाई है, जाे उनके क्षेत्र का विकास कर सके उनकी बात काे आगे सही ढंग से रख सके। लाहाैल स्पीति में ताे 13 में से 11 पंचायताें काे निर्विराेध चुना गया है अाैर हर पंचायत में कम से कम दसवीं पास व्यक्ति काे प्रधान चुना गया है।

किस उम्र में कितने लड़े, कितने जीते और फीसदी

  • आयु वर्ग चुनाव लड़े जीते जीत फीसदी
  • 21-30 31,126 8927 34.60
  • 31-40 34,799 9643 37.40
  • 41-50 19, 666 4915 19.10
  • 51-60 9212 1924 7.50
  • 61 से ऊपर 1975 372 1.40

उम्रदराज ने भी युवाओं काे ही चुना...

इस बार के पंचायत चुनाव का ट्रेंड पूरी तरह से बदला है। गांव के उम्रदराज लाेगाें ने भी युवाओं पर भराेसा जताते हुए गांव की कमान उनके हाथाें साैंपकर एक समझदारी का परिचय दिया है। चुनाव में 60 से अधिक आयु वर्ग के महज दाे प्रतिशत उम्मीदवार ही चुनाव में खड़ें थे और उनमें से भी 1.40 प्रतिशत उम्मीदवार ही चुनाव जीतकर आगे आए है। इससे साफ है कि लाेग अब बदलाव चाहते है और युवाओं के हाथाें में देश की कमान साैंपना चाहते है। एक्सपर्ट भी यहीं मानते है कि युवा नई साेच, नई ऊर्जा के साथ बेहतर काम कर सकते है।

भास्कर: पंचायत निकाय चुनाव में 92% युवा जीतकर आए हैं। ये ट्रेंड क्या संकेत देता है?
-प्राे. ममता माेक्टा- पंचायत चुनाव में ज्यादा संख्या में युवाओं का चुनाव जीत कर आगे आने से साफ संकेत है कि लाेगाें ने क्षेत्र के विकास के लिए युवाओं की कार्यक्षमता, उनकी एनर्जी पर विश्वास जताया है। युवाओं के आने से विकास की रफ्तार बढ़ेगी। नई साेच,नए विचार और नई ऊर्जा विकास काे सकरात्मक दिशा की ओर ले जाएगी।

भास्कर: युवाओं के हाथाें में मिनी संसद की कमान आने से क्या भविष्य में प्रदेश की राजनीति में युवाओ का दखल ज्यादा हाेगा?
- प्राे. ममता : निश्चित ताैर पर ऐसा हाेगा,क्याेंकि स्थानीय स्तर पर चुनकर आने वाले युवा अनुभवी हाेंगे। उन्हें ग्रास रूट लेवल तक की सारी जानकारियां हाेंगी। वह लाेगाें के बीच जाकर उनकी समस्याओं, उनकी दिक्कताें से भलीभांति परिचित हाेंगे। काम किस तरह से करने हैं, इसकी उन्हें जानकारी होगी। वह राजनीति में अधिक परिपक्व हाेकर निकलेंगे।

भास्कर: पंचायत चुनाव में जाे युवा जीत कर आए है उससे प्रदेश की राजनीति काे क्या दिशा मिलेगी और लाेगाें काे क्या फायदें हाेंगे?
- प्राे. ममता : आज की युवा पीढी पढ़ी-लिखी और जागरूक है। आने वाला युग आईटी का युग है और ई-पंचायत का युग हाेगा। सारे काम ऑनलाइन और कम्प्यूटराइज्ड हाेंगे। युवाओं के हाथाें में पंचायत की कमान साैंपने से नीतियाें और याेजनाओं काे लागू करवाना आसान हाेगा। ई-पंचायत का माॅडल बेहतर ढंग से चलेगा और इसका लाभ लाेगाें काे याेजनाओं के लागू हाेने से मिलेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser