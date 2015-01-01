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हादसा:तेज रफ्तार कार ने राहगीर को टक्कर मारी, पुलिस थाने में शिकायत दर्ज

शिमला39 मिनट पहले
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फाइल फोटो

पंथाघाटी रोड पर शिव मंदिर के पास एक तेज रफ्तार कार ने एक राहगीर को टक्कर मार दी। इसके राहगीर को चोटें आई हैं। इस बारे में राजेश चौहान नामक एक व्यक्ति ने छोटा शिमला थाना में शिकायत दी है। पुलिस को दी शिकायत में राजेश ने कहा है कि वह तीन लोग प्रेम प्रकाश, हिमांशु व ऋषि के साथ पंथाघाटी जा रहे थे तो शिव मंदिर के पास एक कार काफी तेज रफतार में आई।

इस कार ने प्रेम प्रकाश को टक्कर मार दी, जिससे उसे चोटें आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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