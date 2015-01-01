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आरोप-प्रत्यारोप:बीएड पेपर चेकिंग में गड़बड़ी का आरोप

शिमला3 घंटे पहले
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  • एसएफआई कार्यकर्ताओं ने किया परीक्षा नियंत्रक का घेराव

बीएड के तीसरे सेमेस्टर के पेपर चेकिंग में गड़बड़ी का आराेप लगाया गया है। छात्र संगठन एसएफआई ने इस मामले काे लेकर परीक्षा नियंत्रक डाॅ. जेएस नेगी का घेराव किया। एसएफआई का आराेप है कि जो बीएड तीसरे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा घोषित किया गया है, वह कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है।

कुछ निजी बीएड काॅलेजाें में छात्राें को 0 से 5 के बीच में अंक दिए गए हैं, जो जाहिर तौर पर सवाल खड़े करता है कि बीएड जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर कहीं ना कहीं पेपर चैकिंग में गड़बड़ी हुई है। कैंपस सचिव गौरव ने कहा कि बीएड में हुई गड़बड़ी की जांच हाेनी चाहिए। उन्होंने वर्ष 2013 और 2015 के छात्रों को स्पेशल चांस देने की मांग की है, ताकि वह अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सके।

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