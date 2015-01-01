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समस्या:शाम को शहर से उपनगरों के लिए नहीं चल रहीं बसें, लोगों को हो रही परेशानी

शिमला4 घंटे पहले
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शिमला शहर में देर शाम को बसें नहीं चल रहीं। शहर में शाम के समय बहुत ही कम बसें चल रही हैं। इस कारण शहरवासियों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। लोगों को घंटों बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। कई लोग तो पैदल ही अपने गंतव्यों को जा रहे हैं। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही शाम के समय चलने वाली बसों की संख्या में भी कमी आने लगी है। कई रूटों पर देर शाम को बसें नहीं चल रहीं। हालांकि परिवहन विभाग ने शहर में बसों के लिए रूट तय किए हैं।

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