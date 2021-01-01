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हादसा:कार दुर्घटनाग्रस्त, दंपती की मौत, दो महीने पहले ही हुई थी शादी

शिमलाएक घंटा पहले
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हादसा - Dainik Bhaskar
हादसा

एक कार हादसे में एक दंपती की मौत हो गई। मृतकों की पहचान दीपक (32) और शिवानी (30) पत्नी दीपक निवासी आंदड़ी- समरहिल के तौर पर हुई है। पुलिस के अनुसार दंपती की दो माह पहले ही शादी हुई थी। हादसा शिमला-कालका रोड पर दोपहर बाद 2 बजे हुआ। कार बेकाबू होकर एनएच से नीचे के लिंक रोड पर जा गिरी।

पुलिस जख्मी हालत में दोनों को आईजीएमसी ले गई, रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दीपक ड्राइविंग सिखाने का काम करता था और वह अपने परिवार के साथ आंदड़ी में रहता था। रविवार को दीपक पत्नी के साथ अंबाला अपने ससुराल को जा रहा था, लेकिन उनकी कार हादसे का शिकार हो गई।

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