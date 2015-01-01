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हादसा:150 मीटर खाई में गिरी कार, दो की मौत; एक घायल

शिमला10 मिनट पहले
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फाइल फोटो

उपमंडल आनी के डीम गांव में 3 सप्ताह पहले ही खरीदी नई कार की खुशियां उस समय गम में बदल गयी जब शुक्रवार सुबह गुगरा-जाओं-तराला मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार दो व्यक्तियों की मौत हो गई है, जिनमे से एक ने मौके पर और दूसरे ने सिविल अस्पताल आनी में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे सिविल अस्पताल आनी में प्राथमिक उपचार के बाद जोनल अस्पताल रामपुर रेफेर कर दिया गया है।

मृतकों की पहचान चालक तैन सिंह पुत्र प्यारे लाल निवासी लढागी और अनूप राम पुत्र सोहन लाल निवासी डीम (कार मालिक) के रूप में हुई हैं, जबकि और घायल रणजीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी सजवाड़ (बंजार) का रहने वाला है। डीएसपी आनी रविन्द्र नेगी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना शुक्रवार सुबह करीब साढ़े 9 बजे जाओं तराला मार्ग ओर रुमाली नामक स्थान के समीप घटी है ।

जिसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस तुरन्त मौके की ओर रवाना हो गयी। जबकि ग्रामीणों ने घायलों को सड़क तक निकालकर उन्हें प्राथमिक उपचार को सिविल अस्पताल आनी भेज दिया। डीएसपी रविंद्र नेगी ने बताया कि कार सड़क से करीब 150 मीटर नीचे लुढ़की है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वहीं एसडीएम आनी चेत सिंह ने दुर्घटना पर गहरा शोक प्रकट करते हुए बताया कि मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपयों की फौरी राहत प्रदान की गई।

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