पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

जागरुकता अभियान:सीआईडी के अधिकारियों और जवानों को ऑनलाइन किया गया जागरूक

शिमला21 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो

सीआईडी के अधिकारियों और जवानों के लिए लोगों के कानूनी अधिकारों और पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के संबंध में अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर एक ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इसमें सीजेएम रमणीक शर्मा ने बताया कि किस तरह केसों की जांच के दौरान लोगों के अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए। वहीं पीड़ितों को केसों में मुआवजा दिलाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं से भी उनको अवगत करवाया गया।

एनडपीएस व अन्य गंभीर अपराधों में केस की प्रभावी जांच के तौर तरीकों से बारे में इस कार्यक्रम में बताया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें