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कोरोना का कहर:दाे मरीजाें की माैत, जिले में 178 नए मरीज, एसपी ऑफिस 48 घंटों के लिए बंद

शिमला11 मिनट पहले
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फाइल फोटो

आईजीएमसी में काेराेना से दाे लाेगाें की माैत हाे गई। इसमें 45 वर्षीय व्यक्ति मंडी के करसाेग से था। वहीं दूसरा मरीज 58 वर्षीय कुल्लू के निरमंड का रहने वाला था। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद शिमला एसपी ऑफिस भी 48 घंटों के लिए बंद कर दिया है अब कंट्रोल रूम में एफआईआर दर्ज की जाएगी। इधर जिले में काेराेना के 178 नए मरीज सामने आए हैं।

इसमे संजौली, रोहड़ू से 12- 12, आईजीएमसी, जुब्बल कोटखाई से 21-21, कुमारसैन 11, रामपुर, टिक्कर और मतियाना से 8-8, नेरवा से 6, न्यू शिमला, बीसीएस, जाखू, खलीनी, पंथाघाटी, मिलिट्री अस्पताल से 4-4, छोटा शिमला, कनलोग, हिमलैंड, चिरगांव से 3-3, टूटू, लक्कड़ बाजार, भराड़ी, नाभा, विकासनगर, मंडी से 2-2, जबकि शनान, अनाडेल, माल रोड, भनोट, कुफ्टाधार, बालूगंज, टूटीकंडी, पीटरहोफ, कैथू, ढली, कुसुम्पटी, मेहली, डीडीयू, ननखड़ी, चंबा, किन्नौर, कुल्लू, बिलासपुर और स्पीति से एक-एक मरीज आया है।

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