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वितरण:जरूरतमंदाें काे बांटे कपड़ें, शहर में तीन स्थानों पर चलाया गया अभियान

शिमला3 घंटे पहले
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सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट ने रविवार काे इंजनघर संजौली, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और तारादेवी में जरूरतमंदों को वस्त्र एवं कंबल वितरित किए। ट्रस्ट सचिव सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि इस मौके पर राष्ट्रीय शोध कार्य प्रमुख डॉ. आलोक पांडे, प्रांत संगठन मंत्री गौरव अत्री, राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह संयोजक आशीष शर्मा और समाज सेवी सिमी करोल भी उपस्थित रहे।

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