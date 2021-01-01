पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सम्मान:फाॅरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए डाॅ. एसके पाॅल काे दिल्ली में किया गया सम्मानित

शिमलाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

फाॅरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए डाॅ. एसके पाॅल काे अवॉर्ड दिया गया है। एक निजी संस्था की अाेर से दिल्ली में इन्हें सम्मानित किया गया। डाॅ. पाॅल निदेशालय फाॅरेंसिक सेवाएं में बताैर असिस्टेंट डाॅयरेक्टर बाॅयाेलाॅजी के पद पर कार्यरत हैं। उन्हाेंने फाॅरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। एेसे में इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser