पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

इलेक्शन:50 स्थानीय निकायों में 10 जनवरी को होंगे चुनाव, नतीजे भी इसी दिन

शिमला40 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • चुनाव घोषित होते ही संबंधित क्षेत्रों में लगी आचार संहिता
  • 24 से 28 दिसंबर तक भरे जाएंगे नामांकन, 4.50 लाख मतदाता डालेंगे वोट

हिमाचल में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। प्रदेश के 50 स्थानीय निकाय में चुनाव 10 जनवरी को होगा। राज्य चुनाव आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा के साथ ही इन 50 शहरी निकायों में वीरवार से आचार संहिता भी लग गई। चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया 24 दिसंबर से शुरू होगी। नामांकन पत्र 24, 26 व 28 दिसंबर को भरे जाएंगे। 29 दिसंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 31 दिसंबर शाम 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त पी. मित्रा ने चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक इन निकाय क्षेत्रों में 12 जनवरी को चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक आचार संहिता लागू रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के मुताबिक 31 दिसंबर को नामांकन पत्र वापसी के बाद निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों और उन्हें आवंटित चुनाव चिन्हों को सार्वजनिक करेंगे।

नामांकन पत्रभरने की प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही 24 दिसंबर को मतदान केंद्रों की सूची निकाय मुख्यालय में पहुंचा दी जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक 10 जनवरी को मतदान सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही मतगणना निकाय मुख्यालय में होगी। इसी दिन चुनाव परिणाम घोषित होंगे।

राज्य में कुल 61 निकाय हैं

प्रदेश में 61 नगर निकाय हैं। इनमें सोलन, मंडी, पालमपुर को सरकार ने बीते दिनों नगर निगम बना दिया था। साथ ही धर्मशाला व शिमला पहले से ही नगर निगम हैं। शिमला नगर निगम के चुनाव 2022 में होने हैं। धर्मशाला ,सोलन , मंडी व पालमपुर के चुनाव मार्च में होंगे। इन 5 नगर निगमों के अलावा प्रदेश में 56 स्थानीय निकाय हैं। 50 नगर निकायों में चुनाव होने हैं। अक्टूबर में सरकार द्वारा गठित अंब, चिड़गांव नेरवा, निरमंड, आनी व कंडाघाट स्थानीय निकायों का चुनावी कार्यक्रम निर्वाचन आयोग बाद में जारी करेगा। जिन 50 स्थानीय निकायों में चुनाव होने हैं उनमें 29 नगर परिषद व 21 नगर पंचायतें शामिल हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें