पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

तैयारी:बल्क ड्रग्स पार्क के लिए मूल्यांकन का काम पूरा, जल्द की जा सकती है घोषणा

शिमलाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • हिमाचल प्रदेश तीन में से एक पार्क के लिए आश्वस्त

एक हजार कराेड़ रुपए के बल्क ड्रग्स पार्क के लिए 14 राज्याें के मूल्यांकन का काम केंद्र ने पूरा कर दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार जल्द तीन बल्क ड्रग फार्मा पार्क की घाेषणा कर सकता है। इस पार्क काे लेकर प्रदेश पूरी तरह से आश्वस्त है कि तीन में से एक पार्क हिमाचल काे मिले। इसे पाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी पूरी ताकत झाैंकी है।

मुख्यमंत्री खुद इस पार्क काे लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी से लेकर केंद्रीय उद्याेग मंत्री पीयूष गाेयल से प्रदेश काे इस पार्क काे दिलवाने की पैरवी कर चुके हैं। एसीएस राम सुभग सिंह भी इस पार्क काे लेने के लिए दिल्ली में संबंधित अधिकारियाें से मिल कर प्रदेश काे यह पार्क दिलवाने की अपनी बात रख चुके हैं। बता दें कि 14 राज्याें ने बल्क ड्रग और 16 राज्याें ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए अावेदन किया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser