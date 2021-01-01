पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक:जिप की पहली बैठक आज, पंचायतों में वार्ड सदस्यों के लिए होगा शपथ समारोह

शिमला3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्याें की आज बचत भवन शिमला में पहली बैठक हाेगी। बैठक एडीसी शिमला की अध्यक्षता में हाेगी। पहली बैठक बिना जिला परिषद चेयरमैन के आयाेजित हाेगी क्याेंकि जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव 4 फरवरी काे हाेना है। इसके अलावा पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान, उपप्रधानाें और वार्ड सदस्याें की पहली बैठक भी आज ही पंचायताें में आयाेजित की जाएगी।

इसमें नए प्रतिनिधियाें का पंचायताें में स्वागत किया जाएगा। साथ ही वार्ड सदस्याें काे भी पंचायताें में शपथ दिलाई जाएगी। प्रधान सभी वार्ड सदस्याें काे शपथ दिलाएंगे। इसके अलावा सभी नवनिर्वाचित प्रधान उपप्रधान और सदस्य एक-दूसरे से अपनी प्राथमिकताओं पर भी चर्चा करेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser