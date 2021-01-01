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कोविड-19:24 में से 21 अंक हासिल कर बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हिमाचल देश में नंबर वन

शिमलाएक घंटा पहले
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कोरोना - Dainik Bhaskar
कोरोना
  • 12 प्रमुख बिंदु चिह्नित किए गए थे जिन पर ये मूल्यांकन किया गया है

बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में बेहतर काम करने के लिए हिमाचल देश का नंबर वन राज्य बन गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अोर से हिमाचल को देशभर में प्रथम स्थान पर आंका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्ज 2016 के कार्यान्वयन के संबंध में यह तुलनात्मक मूल्यांकन किया है।

सीपीसीबी की ओर से इस मूल्यांकन में देश के विभिन्न राज्यों व चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश का तुलनात्मक मूल्यांकन स्कोर कुल 24 में से सर्वाधिक स्कोर 21 रहा है।

प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डाॅ. निपुण जिंदल ने रविवार को बताया कि सीपीसीबी ने ये मूल्यांकन राज्यों की निगरानी, प्रभावशीलता का अनुपालन करने और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को लागू करने के संबंध में किया है। इसके लिए 12 प्रमुख बिन्दु चिह्नित किए गए थे जिसमें हिमाचल का प्रदर्शन देशभर में सर्वश्रेष्ठ रहा है।

प्रदेश के आयुर्वेदिक संस्थान बोर्ड के नियमों का पालन करने में सबसे आगे

प्रदेश में लगभग 8853 स्वास्थ्य देखभाल संस्थान हैं, जो नियमों के दायरे में आते हैं और जिनमें से लगभग 77 प्रतिशत संस्थानों को राज्य बोर्ड की ओर से अधिकृत किया गया है। कोविड-19 महामारी की स्थिति के बावजूद राज्य नियामक एजेंसी ने जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए नियामक उपायों को लागू करने के लिए बेहतर प्रयास किए हैं।

लगभग 4000 स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को प्राधिकृत किया है, जो लगभग 58 प्रतिशत है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन करने में आयुर्वेदिक संस्थान सबसे आगे है। कुल 1228 संस्थानों में से 1112 संस्थानों को बोर्ड की ओर से अधिकृत किया गया है। इसके अलावा, पशु चिकित्सा संस्थानों का अनुपालन स्तर लगभग 72 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त 96 औद्योगिक इकाइयां भी हैं जो नियमों के दायरे में आती हैं और 91 इकाइयों को अब तक अधिकृत किया गया है।

बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की समय-समय पर समीक्षा...
डाॅ. निपुण जिंदल ने बताया कि वर्ष 2016 में नए नियम अधिसूचित होने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हितधारक संस्थानों जैसे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और पशु चिकित्सा अस्पतालों के संबंध में अनेक नए कदम उठाए हैं। बोर्ड द्वारा राज्य में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति की समय-समय पर मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार के स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

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