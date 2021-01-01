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निर्देश:हॉस्टल के लिए छह फरवरी तक कर सकते हैं एचपीयू में आवेदन

शिमलाएक घंटा पहले
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हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से आवेदन की डेट काे छह फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले इसके लिए आवेदन डेट समाप्त हाे गई थी। एचपीयू के हाॅस्टलाें में करीब 1600 स्टूडेंट रहते हैं, जिनमें 1120 छात्राएं हैं। हाॅस्टल के लिए आवेदन करने वाले छात्राें से एक साथ ही एक वर्ष की फीस ले ली जाती है।

करीब पांच हजार रुपए हाॅस्टल फीस रखी गई है। एमएचआरडी की ओर से साफ निर्देश है कि छात्राें की भले ही एडमिशन करवा दाे, लेकिन एक साथ स्टूडेंट काे हाॅस्टल में नहीं रहने दिया जा सकता है।

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