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धोखाधड़ी:ऑनलाइन टीवी खरीदने के नाम पर लक्कड़ बाजार के युवक के साथ 35 हजार की ठगी

शिमलाएक घंटा पहले
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35 हजार की ठगी - Dainik Bhaskar
35 हजार की ठगी

साइबर क्रिमिनल आए दिन लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। शिमला में भी एक ऐसा ही ठगी का मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन टीवी खरीदने के नाम पर एक व्यक्ति से 35 हजार की ठगी की गई है। पुलिस को दी शिकायत में शिवम ने कहा कि 24 जनवरी को एक विदेशी कंपनी के 8 स्मार्ट एलईडी टीवी खरीदने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया था।

35 हजार रुपए की राशि भी ऑनलाइन जमा करवाई। मोबाइल पर कॉल आई और कॉल करने वाले ने अपने आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी का कर्मचारी बताया और कहा कि एलईडी टीवी लेने हैं तो 39740 रुपए और जमा करवाने होंगे। इस पर शिवम समझ गए कि उनके साथ ठगी हुई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर ठगी का मामला दर्ज किया है। जांच की जा रही है।

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