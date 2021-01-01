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कोरोना के बाद पहली बार आयोजन:बीड़ में होगी इंडियन नेशनल पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप, 100 पायलट होंगे शामिल

धर्मशाला2 घंटे पहले
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कोरोना के बाद पहली बार विश्व की नंबर वन पैराग्लाइडिंग साइट बीड़-बिलिंग घाटी में अप्रैल माह में इंडियन नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप कैटेगरी-दो का आयोजन किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के निदेशक कर्नल नीरज राणा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में देश के 100 से अधिक पायलट हिस्सा लेंगे।

कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पायलटों को कहां आवेदन करना होगा, इसकी जानकारी तारीख तय होने के साथ ही जारी की जाएगी। बीड़-बिलिंग की टेक ऑफ साइट समुद्र तल से 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।

जबकि लैंडिंग साइट बीड़ (क्योर) समुद्र तल से 2080 मीटर की ऊंचाई पर है। वर्ष 2002 से बीड़-बिलिंग में पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड कप का आयोजन आरंभ हुआ था, वर्ष 2003 ,2008 और 2013 में प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा बीड़-बिलिंग में पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड का आयोजन किया जा चुका है।

कम अंक वाला जीतेगा
राणा ने बताया कि पायलट को बिलिंग से उड़ान भरकर लैंडिंग साइट पर बनाए गए सर्कलों में लैंड करना होता है। सबसे कम अंक लेने वाला पायलट प्रथम स्थान हासिल करता है। गोले में लैंड करने पर जीरो अंक मिलते हैं और वही पायलट विजेता होता है।

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