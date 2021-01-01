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सर्वे में खुलासा:माेटापा हर बीमारी की वजह लेकिन प्रदेश के लाेग देश ही नहीं हरियाणा और उत्तराखंड के लाेगाें से भी हैं ज्यादा माेटे

शिमला16 मिनट पहले
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माेटापा - Dainik Bhaskar
माेटापा
  • शहरी-ग्रामीण भी देश के लाेगाें से हैं कहीं ज्यादा वजनी, पंजाब ही हमसे आगे

कठाेर श्रम और चलने फिरने की वजह से हिमाचल के लाेगाें का वजन सेहत के लिहाज से हमेशा से मुफीद माना गया लेकिन अब खराब लाइफस्टाइल और आरामपरस्ती भरी जिंदगी ने न सिर्फ लाेगाें का वजन अप्रत्याशित रूप से काफी बढ़ा दिया है बल्कि एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी कई राेगाें का कारण बनने वाले पेट के माेटापे की चपेट में भी हिमाचल के लाेग आ चुके हैं।

लाेगाें की सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक समझा जाने वाली एब्डोमिनल ओबेसिटी ताे हिमाचल के लाेगाें में देश के लाेगाें की एब्डोमिनल ओबेसिटी से डबल मिली है। देश में पेट के माेटापे का सामना 37 फीसदी लाेग कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल के 56.9 फीसदी लाेगाें में ये नुकसानदेह पेट का माेटापा आ चुका है।

पेट का माेटापा देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्राें के लाेगाें के फीसदी से कहीं ज्यादा है। इतना ही नहीं सामान्य माेटापा भी प्रदेश के लाेगाें में देश ही नहीं हरियाणा और उत्तराखंड से कहीं ज्यादा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऐईसीएमआर द्वारा प्रदेश भर में कई बीमारियाें, उनके कारणाें और लाइफस्टाइल से संबंधित किए गए सर्वे में सामने आई हैं।

डायबिटीज-हार्ट प्राॅब्लम काे सीधा आमंत्रण

माेटापा डायबिटीज और हाॅर्ट प्राब्लम काे सीधा आमंत्रण देता है। माेटापे से मधुमेय राेग हाेने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। वजन बढ़ने से आर्थराइटिस, दिल, लिवर और ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो सकती हैं। माेटापा के कारण पेट संबंधी बीमारियां, जिनमें गैस, बदहजमी और अपच की समस्या हर समय बनी रहती है। रात काे नींद न आना और डिप्रेशन में रहना भी इसके कारण हैं।

दाे दशकाें के खराब लाइफस्टाइल की देन

दाे दशकाें के खराब लाइफस्टाइल ने माेटापा बढ़ा दिया है। पहले लाेग कई किलाेमीटर का सफर पैदल तय करते थे। जबकि अब घर घर सड़कें पहुंचने के कारण लाेग गाड़ियाें में सफर करते हैं। पैदल चलना लाेग भूल ही गए हैं। इससे माेटापा बढ़ता जा रहा है। लाेग अब व्यायाम नहीं करते हैं, इसलिए भी माेटापा बढ़ रहा है। देर रात तक जागे रहना और नींद कम लेना भी इसके कारण हैं।

फूड हैबिट और लाइफस्टाइल से दूर हाेगा माेटापा

आईजीएमसी के मेडिसन विभाग के प्राेफेसर जितेंद्र माेक्टा का कहना है कि फूड हैबिट और लाइफ स्टाइल से दूर रहने पर माेटापे काे कंट्राेल किया जा सकता है। जंक फूड न खाएं और जितना हाे सकता है घर में बना खाना ही खाएं। सीजनल जूस का प्रयाेग करें। आर्टिफिशियल जूस का प्रयाेग न करें। सब्जियाें काे अपने भाेजन में शामिल करें।

जंक फूड, पेय पदार्थों का अधिक सेवन करने और फलों और सब्जियों का सेवन कम करने से व्यक्ति मोटापे का शिकार हो सकता है। कई लोगों को दिन मे खाना खाने के बाद सोने की आदत होती है जो मोटापे का कारण बनती है। हम अगर अपनी आदतें बदलेंगे ताे निश्चित ताैर पर माेटापा दूर रहेगा।

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