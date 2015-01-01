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दिपावली का त्यौहार:परिवार संग दिवाली मनाने आज हिमाचल आ रहे हैं नड्डा

शिमला4 घंटे पहले
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फाइल फोटो
  • बिहार चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद प्रदेश का दौरा

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा परिवार संग दिवाली मनाने आज बिलासपुर आ रहे हैं। वह बिलासपुर में निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण भी करेंगे।

उनके इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है। वैसे भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा को जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है। नड्डा 14 नवंबर सुबह 10.05 बजे लुहणू ग्राउंड में हेलीकाप्टर से पहुंचेंगे। थोड़ी देर सर्किट हाउस में ठहरने के बाद सीधे एम्स के निर्माणाधीन परिसर का निरीक्षण करने जाएंगे।

2021 तक पूरा होगा एम्स

बिलासपुर में एम्स निर्माण का कार्य सितंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एम्स के लिए करीब 1,238 बीघा भूमि हस्तांतरित की गई है व इसके निर्माण पर करीब 1,351 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है।

इसमें 750 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध होगी। आयुष विभाग भी अलग से कार्य करेगा। यहां पर एमबीबीएस की 100 व बीएससी नर्सिंग की 60 सीटें होंगी। इसमें ट्रॉमा सेंटर समेत सुपर स्पैशिएलिटी उपचार सेवा भी उपलब्ध रहेगी।

केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहते हुए नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के लिए एम्स को स्वीकृत करवाया था।

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