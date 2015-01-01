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कोरोना का असर:नाइट कर्फ्यू और रविवार काे बाजार बंद करने के विराेध में आए काराेबारी

शिमला31 मिनट पहले
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  • काराेबार पर पड़ रहा है असर, पर्यटकाें काे नहीं मिल रहा है खाना

शहर के काराेबारी सरकार के नाइट कर्फ्यू काे पांच जनवरी तक बढ़ाने और रविवार काे बाजार बंद रखने के विराेध में उतर आए हैं। उन्हाेंने सरकार के इन निर्णय काे काराेबारियाें के विराेध में बताया है। वीरवार काे शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और व्यापार मंडल ने इस मुद्दे काे लेकर प्रेसवार्ता की। इस दाैरान उन्हाेंने कहा कि काराेबारियाें के लिए यही 15 दिन कमाई के हैं। ऐसे में सरकार के इन निर्णयाें से काराेबारियाें काे परेशानी में डाल दिया है। उन्हाेंने सरकार काे सुझाव दिया कि वह चाहे पांच जनवरी के बाद भले ही कर्फ्यू लगा दें, मगर क्रिस्मस और न्यू ईयर काे लेकर इसमें छूट दी जाए।

शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने कहा कि क्रिस्मस और न्यू ईयर के दाैरान ही शिमला में ज्यादातर पर्यटक आते हैं। इन्हीं 15 दिनाें में शिमला में हाेटल और रेस्टाेरेंट समेत अन्य काराेबारी अपने कर्मचारियाें की चार माह तक की सैलरी निकालते हैं। मगर अब सरकार ने नाइट कर्फ्यू काे भी पांच जनवरी तक बढ़ा दिया है। जबकि रात में स्थानीय लाेग तक घराें से बाहर निकलते नहीं है। केवल पर्यटक ही कुफरी या अन्य जगहाें से घूम कर रात काे हाेटलाें में वापिस आते हैं। ऐसे में जब नाइट कर्फ्यू रहेगा ताे पर्यटक हाेटलाें में कैद हाेने शिमला क्याें आएंगे।

सीएम की घाेषणा के बाद 70 % बुकिंग रद्द

उन्हाेंने कहा कि जब से मुख्यमंत्री ने पांच जनवरी तक नाइट कर्फ्यू काे बढ़ाने की घाेषणा की है तब से हाेटलाें में 70 फीसदी तक बुकिंग कैंसिल हाे चुकी है। जबकि हाेटलियर्स सरकार द्वारा जारी सभी एसओपी का पालन कर रहे हैं। उन्हाेंने कहा कि अब हाेटलाें ने सारा स्टाॅफ वापिस बुला लिया है ताे उनकी सैलरी निकालने के लिए परेशानी खड़ी हाे गई है। उनका कहना है कि हाेटलाें के काराेबार से सभी तबका परेशान हाे रहा है। लिहाजा एसाेसिएशन की सरकार से मांग है कि नाइट कर्फ्यू काे हटाया जाए और रविवार काे बाजार खुले रखने के आदेश दें, ताकि काेराेना संकट के दाैरान काराेबारी अपने घाटे से उभर सकें।

पर्यटकों से फैल रहा कोरोना तो आंकड़े जारी करे सरकार

संजय सूद ने कहा कि हिमाचल सरकार ने काेराेना के दाैरान काराेबारियाें काे अभी तक ना ताे काेई मदद दी है, उल्टा काराेबारियाें के कमाई के रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं। उन्हाेंने कहा कि यदि पर्यटकाें से काेराेना फैल रहा है ताे सरकार इसके आंकड़े जारी करे।

उन्हाेंने दावा किया कि काेराेना शादी और अन्य त्याेहाराें के कारण फैला ना कि पर्यटकाें से। जबकि सरकार पर्यटकाें के लिए शिमला में रास्ते बंद कर रही है। उन्हाेंने कहा कि या ताे सरकार पूरी तरह से बंद कर दें या फिर नाइट कर्फ्यू काे हटाएं और रविवार काे शहर खुला रखने के आदेश दें। अगर ऐसा नहीं कर सकती ताे सरकार काराेबारियाें काे बिजली, पानी और कूड़े के बिलाें में राहत दें।

वीकेंड पर आते हैं पर्यटक तो बाजार बंद

शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सरकार और प्रशासन ने रविवार काे शहर बंद करने का निर्णय लिया है। वीकेंड पर ही शिमला में पर्यटक आ रहे हैं। जब रविवार करे दुकानें ही खुली नहीं मिलेगी ताे पर्यटक क्या खरीद करें और खाने तक के लिए उन्हें यहां पर रेस्टाेरेंट और ढाबें नहीं मिल रहे।

उन्हाेंने कहा कि सरकार ने अगर नाइट कर्फ्यू नहीं हटाया और रविवार काे खुला बाजार रखने के आदेश नहीं दिए ताे काराेबारियाें के पास सड़काें पर उतरने के सिवाए काेई चारा नहीं रहेगा। इस दाैरान एसाेसिएशन के कई पदाधिकारी माैजूद रहे।

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