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महामारी:पांच जिलों में कोई नया केस नहीं, प्रदेश में 42 नए मामले, तीन की मौत

शिमला2 घंटे पहले
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रविवार को प्रदेश में कोरोना वायरस से तीन मरीजों की मौत हो गई। ये मौतें शिमला, सोलन और ऊना जिलों में हुई हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 967 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में रविवार को कोरोना वायरस 42 नए मामले पॉजिटिव आए हैं।

मंडी जिले में 21 मामले पॉजिटिव आए हैं। सोलन जिले में 8, शिमला में 6, कांगड़ा में 3, सिरमौर में 2 और किन्नौर व ऊना जिलों में एक-एक मामला कोरोना पॉजिटिव आया है। आज पांच जिलों में कोई मामला नहीं आया है। राज्य में अब कोरोना वायरस के 57536 मामले हो चुके हैं। इनमें से अब तक 56163 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। रविवार को 32 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अब कोरोना वायरस के 390 एक्टिव केस हैं।

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