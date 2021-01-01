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मांग:एनएसयूआई ने कहा -मेरिट पर एडमिशन देने पर इस्तीफा दें वीसी डीएस, काेर्ट ने भी गलत ठहराया

शिमला16 मिनट पहले
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लाॅ पांचवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घाेषित किया जाए - Dainik Bhaskar
लाॅ पांचवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घाेषित किया जाए

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पीजी में मेरिट पर एडमिशन देने के मामले में एनएसयूआई ने विवि प्रशासन पर निशाना साधा है। इस मामले में वीसी और डीएस का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेंस के अग्रणी छात्र संगठन एनएसयूआई ने कहा है कि एचपीयू में पीजी एडमिशन में नियमों के खिलाफ जाकर प्रवेश परीक्षा की जगह सीधे मेरिट के आधार पर दाखिले को लेकर हाईकोर्ट के बाद सुप्रीमकोर्ट ने भी विवि प्रशासन को गलत ठहराया है।

एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर का कहना है कि इस दाखिले की प्रक्रिया को हाईकोर्ट द्वारा पहले ही गैरकानूनी बताया गया था और कोर्ट ने अपने फैसले में इस मामले पर विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद को कार्यवाही करने के आदेश दिए थे।

कोर्ट के फैसले के बाद विवि प्रशासन ने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए उन पर कार्यवाही करने की जगह इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया।

एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष छत्तर ठाकुर ने कहा कि अब जब न्यायालय ने भी याचिका को खारिज कर इस प्रक्रिया को गैरकानूनी ठहरा दिया है तो सरकार तत्काल गैरकानूनी काम करने वाले वीसी और डीएस को बर्खास्त करें। गैरकानूनी अधिकारियों और लोगों को विवि जैसे शिक्षा के मंदिर में बैठाए रखना प्रदेश सरकार के लिए कहां तक उचित है।

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की एसएफआई इकाई ने विवि प्रशासन से लाॅ पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घाेषित करने की मांग की है। एसएफआई ने छात्रों की मांगों को लेकर परीक्षा नियंत्रक को मांग पत्र सौंपा। इकाई अध्यक्ष रविंद्र चंदेल का कहना है कि विश्वविद्यालय के अंदर स्नातकोत्तर स्तर की जितने भी परीक्षाएं हुई है।

उनके परिणाम जल्द से जल्द घोषित किया जाएं। विवि के विधि विभाग के पांचवें सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम रि-अपीयर के अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। जबकि छठे सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम एक महीने पहले ही घोषित किए जा चुके हैं।

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