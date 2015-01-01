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एडमिशन ओपन:पीजी में एडमिशन लेने वाले छात्राें काे राहत, 10 नवंबर तक जमा कर सकेंगे फीस

शिमला7 मिनट पहले
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फाइल फोटो

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पाेस्ट ग्रेजुएट काेर्सिस में दाखिला लेने वाले छात्राें काे राहत दी गई है। 10 नवंबर तक अब स्टूडेंट फीस जमा कर सकेंगे। इससे पहले सात नवंबर तक ही फीस जमा करने का समय दिया गया था। छात्राें की मांग पर प्रशासन की ओर से इस तरह का फैसला लिया गया है।

एचपीयू में एमएमसी (फिजिक्स, केमेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोग्राफी, मैथेमेटिक्स), एमए (फिजिकल एजूकेशन, इंग्लिश, सोशल वर्क), एमएड, डीएचआरडी, पीजीडीएमसी, एलएलबी (तीन वर्षीय), एमएबीई, एमए (हिंदी ट्रांसलेशन, संस्कृत, म्यूजिक, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, साइकोलॉजी, इतिहास, विजुअल आर्ट (पेंटिंग) योगा स्टडीज, ग्रामीण विकास और एमकॉम कोर्स में प्रवेश के लिए मैरिट आधार पर एडमिशन दी जा रही है। डीन ऑफ स्टडीज प्राे. अरविंद कालिया ने इसकी पुष्टि की है।

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