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परेशानी से निजात:रिज और चौड़ा मैदान में पाइप लाइन में आई लीकेज की ठीक

शिमलाएक घंटा पहले
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रिज पर मेन लाइन की टूटी चाबी और चौड़ा मैदान में लाइन में आई लीकेज को ठीक किया गया है। इसके बाद पानी की सप्लाई सुचारू हो गई है। रिज पर देर शाम को मेन लाइन की चाबी टूट गई थी। पानी की सप्लाई प्रभावित हो गई थी। रविवार को इस चाबी को ठीक करने करने के लिए खुदाई करनी पड़ी। इसके बाद इसकी मरम्मत का कार्य शुरू हुआ, जिसमें काफी समय लग गया।

इस लाइन से शहर के सेंट्रल जोन और चौड़ा मैदान जोन में पानी की सप्लाई दी जाती है। सेंट्रल जोन में लक्कड़ बाजार, मालरोड, मिडल बाजार, लोअर बाजार, रामबाजार, सब्जी मंडी, कृष्णानगर, रामनगर, नाभा, फागली, कैथू, अनाडेल शामिल है। चौड़ा मैदान जोन के तहत टूटीकंडी, घौड़ाचौकी, बालूगंज, समरहिल, टुटू, मज्याठ कई क्षेत्र पड़ते हैं।

इसके साथ ही चौड़ा मैदान में भी पानी की लाइन में लीकेज आ गई थी। इस कारण कुछ एरिया में पानी की सप्लाई हल्की गड़बड़ा गई। मगर दोपहर बाद इसको दुरुस्त कर दिया गया। इसके बाद अब पानी की सप्लाई सुचारू हो गई है।

41 एमएलडी मिला पानी

सबसे बड़ी गुम्मा परियोजना से 20.32 एमएलडी और गिरि से 16.16 एमएलडी के अलावा चुरूट से 2.54 एमएलडी, सियोग से 0.28 एमएलडी, चेयड़ से 0.47 एमएलडी, कोटी-भरांडी से 1.44 एमएलडी पानी शिमला शहर को मिला। इस तरह सभी परियोजनाओं से शहर को कुल मिलाकर 41.21 एमएलडी पानी मिला।

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