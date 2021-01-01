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सुविधा:केएनएच में बंद नहीं हाेगा सरबजीत सिंह बाॅबी का लंगर, जरूरतमंद न हों निराश

शिमला2 घंटे पहले
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  • लेकिन आईजीएमसी में विवाद के चलते 31 मार्च से नहीं चलाएंगे लंगर
  • हर रोज 400 से 500 लोग आते हैं लंगर में, तीनों समय मिलता है खाना

कमला नेहरू अस्पताल में सरबजीत सिंह बॉबी का लंगर बंद नहीं होगा। केएनएच में ऐसा कोई विवाद नहीं है, ऐसे में ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्था यहां रोगियों और तीमारदारों के लिए लंगर जारी रखेगी। संस्था ने साफ किया है कि अगर केएनएच में लंगर लगाने को लेकर किसी को कोई आपत्ति होगी तभी वे यहां लंगर बंद करेंगे।

अन्यथा वे मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए लंंगर लगाते रहेंगे। हालांकि यहां पर कोई विवाद नहीं है और ऐसे में यहां पर लंगर जारी रहेगा। कमला नेहरू अस्पताल में ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्था के लंगर में रोजाना 400 से 500 लोग आते हैं। इनमें बाहर से आने वाले मरीज और इनके तीमारदार शामिल हैं।

आईजीएमसी अस्पताल में लगने वाले लंगर को संस्था 31 मार्च के बाद बंद कर देगी। इसका ऐलान भी किया जा चुका है। ऑलमाइटी संस्था यहां अपना सारा सामान अस्पताल प्रशासन और नई संस्था को सौंप देगी। संस्था ने यहां विवाद के चलते लंगर बंद करने का फैसला लिया है

मरीजों को मिलता है दलिया-दूध

केएनएच में लंगर रोजाना तीन टाइम चलता है। सुबह सात बजे से लेकर नौ बजे तक लोगों को ब्रेक फास्ट दिया जाता है। इसके अलावा मरीजों को दलिया और दूध भी दिया जाता है। इसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लंच दिया जाता है। इसके बाद शाम को 6.30 से 8.30 बजे तक लोगों को खाना मिलता है। इसमें अस्पताल में दाखिल महिला मरीजों को दलिया और खिचड़ी भी दी जाती है।

संस्था ने बनाए थे 40 रोटी बैंक

सर्वजीत सिंह बॉबी ने आईजीएमसी में अकेले लंगर की शुरुआत की और बाद में यह कारवां बढ़ता गया। आज उनकी संस्था ने 40 जगह रोटी बैंक बनाए हैं, जहां से रोटियां आईजीएमसी और केएनएच में लोगों द्वारा भेजी जाती हैं। इनमें दूरदराज इलाके के करसोग, चौपाल के रोटी बैंक भी शामिल हैं।

स्टूडेंट्स भी इस रोटी बैंक में अपना सहयोग देते हैं। वहीं राज्य सचिवालय में भी कर्मचारियों के लिए एक रोटी बैंक बनाया गया है। इसी तरह शहर के विभिन्न हिस्सों में लोग रोटी बैंक में देते और ये ये रोटियां लंगर में पहुंचाई जाती हैं, इस सेवा में हजारों लोग जुड़े हैं।

कैंसर रोगियों को मिलती रहेगी एंबुलेंस सेवाएं

हालांकि आईजीएमसी में लंगर और अन्य सेवाएं 31 मार्च के बाद ऑलमाइटी संस्था बंद करेगी, मगर इसके बाद संस्था अपनी अन्य सेवाएं जारी रखेगी। इसमें सबसे अहम सेवा कैंसर रोगियों के लिए एंबुलेंस फ्री में देना है। संस्था ने पांच एंबुलेंस रखी हैं जो कि शहर के बस अड्डों से कैंसर अस्पताल मरीजों को निशुल्क लाती हैं और वापस छोड़ती हैं।

इसके अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कैंसर रोगियों को उनके घर से रोजाना कीमोथैरेपी के लिए अस्पताल लाया जाता है और फिर घर छोड़ा जाता है। कैंसर अस्पताल से आईजीएमसी के लिए भी एंबुलेंस मरीजों को लाती रहती है।

सैकड़ों शवों का संस्कार कर चुके हैं बॉबी

सरबजीत सिंह बॉबी 20 सालों से लावारिस शवों का संस्कार कर रहे हैं। इसके अलावा वे गरीब लोग जो अपनों के शवों का संस्कार करवाने में असमर्थ है, उन शवों का संस्कार भी वे करते रहे हैं। वैसे तो बॉबी पेशे से बिजनेसमैन हैं, मगर वे अपना बिजनेस चलाने की बजाय लावारिस शवों को खुद श्मशान संस्कार के लिए लाते हैं। संस्था की डेडबॉडी वैन भी है।

केएनएच में जारी रहेगी सेवा

सरबजीत बॉबी ऑलमाइटी संस्था के संस्थापक सरबजीत सिंह बॉबी का कहना है कि केएनएच में संस्था अपना लंगर जारी रखेगी। हालांकि अगर किसी को इस लंगर को लेकर भी आपत्ति है तो वे इसको भी छोड़ने को तैयार हैं। कैंसर रोगियों के लिए फ्री एंबुलेंस सेवा जारी रहेगी।

इन मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। संस्था उनकी हर समय मदद के लिए तैयार रहेगी है। इसके साथ ही गरीबों के लिए डेडबॉडी वैन की सेवाएं भी पहले की तरह चलती रहेंगी।

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