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कोविड-19:जिला में कोरोना के सात नए मरीज, नौ की रिपोर्ट पेंडिंग, 492 के लिए थे सैंपल

शिमला16 मिनट पहले
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कोरोना - Dainik Bhaskar
कोरोना

जिला में बुधवार को कोरोना के सात नए मरीज आए हैं। इसमे न्यू शिमला से तीन, आईजीएमसी से दो, जबकि सुन्नी और मंडी से एक-एक मरीज आया है। वहीं नौ मरीजों की रिपोर्ट पेंडिंग है। बुधवार को कुल 492 मरीजों के टेस्ट किए गए। सीएमओ शिमला डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह घरों से बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करें, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें ताकि कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से खत्म किया जा सके।

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