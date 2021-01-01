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विरोध प्रदर्शन:सीटू का केंद्र पर पूंजीपतियों काे लाभ पहुंचाने का आराेप

शिमला17 मिनट पहले
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सीटू ने बजट के खिलाफ शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। - Dainik Bhaskar
सीटू ने बजट के खिलाफ शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया।
  • केंद्रीय बजट के खिलाफ प्रदेशभर में किए प्रदर्शन

सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट काे मजदूर विरोधी करार दिया है। इसकाे पूंजीपतियों काे लाभ पहुंचाने वाला बताया। सीटू ने जनता विरोधी केंद्रीय बजट के खिलाफ प्रदेशभर में जोरदार प्रदर्शन किए। प्रदर्शन शिमला, रामपुर, निरमंड, सोलन, बद्दी, दाड़लाघाट, नाहन, मंडी, सरकाघाट, धर्मशाला, चंबा, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू, आनी आदि में किए गए।

शिमला के डीसी ऑफिस में हुए प्रदर्शन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह पूंजीपतियों के साथ खड़ी हो गई है। आर्थिक संसाधनों को आम जनता से छीनकर अमीरों के हवाले करने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। मजदूर विरोधी चार लेबर कोड,तीन कृषि कानून,बिजली विधेयक 2020 पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ही बनाए गए हैं।

सीटू ने मांग की है कि इन्हें तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि बजट में बीमा, रेलवे, एयरपोर्टों, बंदरगाहों, ट्रांसपोर्ट, गैस पाइप लाइन, बिजली, सरकारी कंपनियों के गोदाम व खाली जमीन, सड़कों, स्टेडियम सहित ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करके बेचने का रास्ता खोल दिया गया है।

सीटू का आराेप है कि खुद को गरीबों की सरकार कहने वाली मोदी सरकार गरीबों को खत्म करने पर आमदा है। महिला सशक्तिकरण और नारी उत्थान के नारे देने वाली केंद्र सरकार ने गरीबों व महिलाओं को इस बजट में आर्थिक तौर पर कमजोर किया है। सरकार ने मनरेगा के बजट में 41 प्रतिशत कटौती कर दी गई है। बच्चों की शिक्षा में अहम योगदान देने वाली मिड डे मील योजना के बजट में 1400 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है।

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