पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धनतेरस को लेकर भारी भीड़:काेराेनावायरस से प्रदेश में छह और लाेगाें ने ताेड़ा दम, मरने वालाें का आंकड़ा पहुंचा 400 के पार

शिमलाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • 765 नए केस, रिकवरी रेट घटकर 76 फीसदी हुआ,
  • धनतेरस को लेकर वीरवार को शिमला के लोअर बाजार में पूरे दिन भारी भीड़ रही। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा, काफी लोग खरीदारी के दौरान बिना मास्क के दिखे।

प्रदेश में काेराेना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वीरवार को काेराेना के 765 मरीज मिले, 24 घंटे में ये अब तक सबसे ज्यादा केस हैं।

इससे प्रदेश में काेराेना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 28183 पहुंच गया है। इसमें 6165 काेराेना के एक्टिव मरीज हैं। इसमें शिमला और मंडी में सबसे ज्यादा काेराेना मरीज पाए गए है।

आज बिलासपुर में 36, चंबा में 31, हमीरपुर में 25, कांगड़ा में 103, किन्नाैर में 63, कुल्लू में 113, लाहाैल स्पीति में 28, मंडी में 114, शिमला में 162, सिरमाैर में 19, साेलन में 49 अाैर ऊना में 22 काेराेना के नए मरीज पाए गए है। प्रदेश में वीरवार को 199 मरीजाें ने काेराेना से जंग जीती है।

इससे प्रदेश में काेराेना संक्रमण से ठीक हाेने वालाें की संख्या बढ़ कर 21,585 हाे गया है। आज 6 लाेगाें की प्रदेश में काेराेना से माैत हुई है। इसमें शिमला में तीन, मंडी में दाे और हमीरपुर में एक व्यक्ति ने काेराेना से दम ताेड़ा है।

यह सभी मरीज दूसरी अन्य बीमारियाें से भी ग्रसित थे। इससे प्रदेश में काेराेना संक्रमण से मरने वालाें की संख्या 405 हाे गई है। काेराेना का रिकवरी रेट 76% रहा है।

शिमला, कुल्लू और मंडी में 100-100 से ज्यादा संक्रमित मिले, एक्टिव मरीज अब 6165, कुल संक्रमित 28 हजार के पार

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें