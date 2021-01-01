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मौसम:तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट, आज भी भारी बारिश की चेतावनी

शिमला17 मिनट पहले
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लाहौल स्पीति के सिस्सु में बुधवार को बर्फबारी शुरू हो गई। ढाई इंच तक बर्फ गिर चुकी है। - Dainik Bhaskar
लाहौल स्पीति के सिस्सु में बुधवार को बर्फबारी शुरू हो गई। ढाई इंच तक बर्फ गिर चुकी है।

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होते ही हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है। इससे एक बार फिर राज्य शीतलहर की चपेट में है। बुधवार काे शिमला, कुफरी, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिलों की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। सिस्सू में अढ़ाई इंच ताजा हिमपात हुआ है। राेहतांग दर्रा में आधा फुट बर्फ गिरी है।

केलांग में आधा इंच बर्फ गिरी है। बर्फबारी के कारण दाे नेशनल हाईवे समेत 110 सड़कें आवाजाही के लिए बंद कर दी गई हैं। इसमें लाहाैल स्पीति जिला में सबसे ज्यादा 108 सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा डाेडरा कवार और पांगी में एक-एक मार्ग यातायात के लिए बंद है। बर्फबारी के कारण तापमान में चार से छह डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। शिमला का अधिकतम तापमान 12 डिग्री पर पहुंच गया है।

सुंदरनगर का 18.4, भुंतर का 12.3, धर्मशाला का 14.4, ऊना का 21.3, मंडी का 18.2, कुफरी का 5.2 और कांगड़ा का अधिकतम तापामन 20.7 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया। लाहौल-स्पीति के केलंग में न्यूनतम तापमान -5 डिग्री, कल्पा में -1.6, कुफरी में 0.5, शिमला में 4.5, सुंदरनगर में 5.2, भुंतर में 4.8, धर्मशाला में 4.6, ऊना में 8.2, सोलन में 5.7, मनाली में 5, मंडी में 4.1 और डलहौजी में 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

छह जिलों में भारी बारिश व आंधी का येलो अलर्ट
माैसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश और हिमपात होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि राज्य में 5 फरवरी तक मौसम खराब रहेगा। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और सोलन, सिरमौर जिलों के मैदानी हिस्सों में 4 फरवरी को गरज के साथ ओलावृष्टि, अंधड़ चलने और बिजली गिरने की आशंका जताई है।

इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इस बीच मैदानी भागों में 5 फरवरी और पर्वतीय इलाकों में 6 फरवरी से मौसम साफ हो जाएगा। 9 फरवरी तक राज्य भर में मौसम शुष्क बना रहेगा।

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