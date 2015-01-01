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सख्त निर्देश:प्री फैब स्ट्रक्चर दुकानें बनाने के लिए दुकानदारों को एक सप्ताह में एमसी को देनी होगी जगह

शिमला22 मिनट पहले
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फाइल फोटो

नगर निगम को रामाबाजार के दुकानदारों को एक सप्ताह के भीतर वैकल्पिक जगह देनी होगी। रामबाजार में नगर निगम दुकानों को प्री फैब स्ट्रक्चर की बनवा रहा है। लेकिन इससे पहले इन दुकानदारों को वैकल्पिक जगह देनी होगी ताकि इनका कारोबार प्रभावित न हो। शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एमडी आबिद हुसैन ने नगर निगम और हिमुडा के अधिकारियों के साथ रामबाजार, गंज बाजार का दौरा किया।

आबिद हुसैन ने नगर निगम के अधिकारियों से कहा है कि वे इन दुकानदारों को जल्द से जल्द वैकल्पिक जगह उपलब्ध करवाए ताकि रामबाजार में दुकानों का काम शुरू किया जा सके। इसके अलावा कृष्णा नगर में बनने वाले ब्लाकों और वैटरनरी विंग के दफ्तरों के लिए वैकल्पिक जगह देने को कहा गया है। अभी तक सब्जी मंडी में प्री फैब दुकानें बनाने का काम शुरू किया गया है।

यहां पर सब्जी मंडी के मैदान में अस्थाई दुकानें उपलब्ध करवाई गई हैं ताकि का के दौरान सब्जी मंडी के दुकानदारों का कारोबार इन दुकानों से चलता रहे। शिमला में सब्जी मंडी, गंज बाजार, रामबाजार, लोअर बाजार में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 467 दुकानों को प्री फैब स्ट्रक्चर से बनाया जाना है। यह काम सबसे सब्जी मंडी से शुरु किया गया है। वहीं अब रामबाजार से दुकानों को बनाने का काम शुरू किया जाना है।

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