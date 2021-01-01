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प्रोजेक्ट:रिज बचाने के लिए लगेंगे लंबे पुलों जैसे माइक्राे पाइल्स पिल्लर और ऊंचे पुलों जैसी केबल एंकर

शिमला17 मिनट पहले
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रिज का ये हिस्सा लगातार धंस रहा है जिस कारण पूरे रिज को खतरा है। - Dainik Bhaskar
रिज का ये हिस्सा लगातार धंस रहा है जिस कारण पूरे रिज को खतरा है।
  • आईआईटी रुड़की ने भेजा डिजाइन, 70 मीटर लंबा और 10 मीटर चाैड़ा स्ट्रक्चर बनेगा

अगर आप आने वाले समय में रिज मैदान से गुजरेंगे तो यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर बना दिखाई देगा जो कि लंबे पुलों जैसे माइक्रोपाइल्स पिल्लर पर बना होगा और केबल एंकर से पक्का किया होगा। रिज को बचाने के लिए बनने वाले स्ट्रक्चर के डिजाइन को आईआईटी रुड़की ने तैयार कर विभाग को सौंप दिया है।

इस डिजाइन के मुताबिक रिज पर बनने वाला स्ट्रक्चर 70 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा। पीडब्यूल्डी अब इस डिजाइन को अंतिम रूप दे रहा है और इसके बाद विभाग इसका काम शुरू करवाएगा। आईआईटी रुड़की ने जो डिजाइन तैयार किया है, उसमें धंसते रिज को पक्का करने का स्ट्रक्चर 19 से 22 मीटर की गहराई से बनेगा।

इसी लेवल से पुलों जैसे माइक्रोपाइल्स पिल्लर लगेंगे, जो कि 4 से 7 मीटर तक गहरे होंगे। माइक्रोपाइल्स पर कॉलम जैसे फुटिंग दी जाएगी जिन पर यह पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा। रिज को बचाने के लिए आरंभ में बनने वाला स्ट्रक्चर 700 वर्ग मीटर का होगा, जिसकी लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होगी। इस तरह यह स्ट्रक्चर टॉयलेट से लेकर पद्मदेव कॉम्प्लेक्स तक बनाया जाएगा।

टाउनहॉल के सामने से पद्मदेव कॉम्प्लेक्स तक, 19 से 22 मीटर की गहराई से बनेगा स्ट्रक्चर, 4 से 7 मीटर गहरे होंगे माइक्रोपाइल्स पिल्लर

पीडब्ल्यूडी फाइनल कर रहा है डिजाइन

आईआईटी रुड़की से मिले स्ट्रक्चरल डिजाइन को पीडब्ल्यूडी अंतिम रूप दे रहा है। स्ट्रक्चर से रिज मैदान भी चौड़ा होगा। रिज के इस ऊपरी हिस्से के डिजाइन को विभाग के आर्किटेक्ट तैयार कर रहे हैं। यहां पर रेलिंग के साथ टैरेस आदि भी बनाएं जा सकते हैं। वहीं इसके साथ ही ऊपरी हिस्से के ड्रेनेज सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा ताकि इस स्ट्रक्चर के अंदर पानी का रिसाव न हो।

आईआईटी रुड़की ने स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार कर विभाग को सौंप दिया है। इस डिजाइन को हेडक्वार्टर के लिए भेजा गया है। विभाग का प्रयास है कि डिजाइन को अंतिम रूप देकर जल्द से जल्द इस काम को शुरू करवा दिया जाए। एके सोनी, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी

स्ट्रक्चर को केबल जैसी एंकरिंग से दी जाएगी सपोर्ट

रिज के स्ट्रक्चर को पुलों में लगने वाली केबल एंकर्स से सपोर्ट दी जाएगी। रिज में आशियाना और गेयटी थियेटर की ओर हार्ड रॉक हैं, ऐसे में इस स्ट्रक्चर से एंकर्स हार्ड रॉक में दी जाएंगी। एंकर्स एक तरह से केबल होती है, जिससे किसी भी स्ट्रक्चर को हार्ड रॉक जैसी पक्की जगह से बांधने का काम इंजीनियर्स द्वारा किया जाता है। इससे स्ट्रक्चर और भी पक्का किया जाता है। इसी तरह इस स्ट्रक्चर को भी एंकर्स से अतिरिक्त सपोर्ट दी जाएगी, जिससे की रिज का यह धंसता हिस्सा पक्का बना रहे।

2011 से लगातार धंस रहा है रिज मैदान का हिस्सा

रिज मैदान के लक्कड़ बाजार वाला हिस्सा साल 2011 से लगातार धंस रहा है। हालांकि कई सालों से इस जगह को सीमेंट लगाकर ठीक किया जाता रहा और स्थायी तौर पर इसको बचाने के लिए कदम नहीं उठाए गए। अब जबकि रिज की दरार लगातार बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं तो पीडब्ल्यूडी रिज को बचाने के लिए आईआईटी रुड़की की मदद ले रहा है।

रुड़की से ही इसकी स्टेबेलाइजेशन रिपोर्ट भी तैयार की गई। आईआईटी रुड़की ने रिज के धंसते हिस्से से स्ट्राटा के सैंपल लेकर इसकी स्टेबेेलाइजेशन रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट में सामने आया था कि धंसते हिस्से में करीब 19 से 22 मीटर गहराई पर हार्ड स्ट्राटा है। ऐसे यहां से ही स्ट्रक्चर का बेस बनाने की रिकमंडेशन की गई और अब इसका स्ट्रक्चरल डिजाइन भी रुड़की में तैयार किया गया।

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