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पुलिस की कार्रवाई:ठियोग में नेपाली मूल के दो भाइयों को 4.1 किलो अफीम के साथ धरा

शिमला17 मिनट पहले
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कार्रवाई - Dainik Bhaskar
कार्रवाई

शिमला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने ठियोग में दो भाइयों से 4.1 किलोग्राम अफीम बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। शिमला पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ चलाई गई मुहिम में एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ठियोग में दो लोगों को अफीम के साथ पकड़ा है।

नशे की यह खेप ठियोग से छैला जाने वाले रोड पर गजेड़ी नाम जगह बरामद की गई। पुलिस ने दो लोगोें की बैंग की तलाशी के दौरान उनसे 4.155 किलो ग्राम अफीम बरामद की। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूूछताछ की। दोनों आरोपी नेपाली मूल के हैं। इनकी पहचान महेंद्र बहादुर और गोरख बहादुर, पुत्र लाल बहादुर अांचल बिहारी नेपाल के तौर पर हुई है। दोनों सगे भाई हैं।

पिकअप में पकड़ी शराब की खेप

शिमला. पुलिस की एक टीम दिन के समय सुन्नी के नडूखर एरिया में गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस ने एक पिअकप गाड़ी को जांच के लिए रोका। गाड़ी शिमला से बसंतुपर की ओर आ रही थी और इस पर तिरपाल लगा था। गाड़ी की तलाशी ली तो शराब की पेटियां पाई गईं।

ड्राइवर से शराब का परमिट मांगा तो वह कुछ ही पेटियां का परमिट दिखा पाया, जो कि लंबीधार से नडूखर तक बना था। इसके अलावा देसी शराब की 145 पेटियों का परमिट ड्राइवर पुलिस को नहीं दिखा पाया। आरोपी ड्राइवर अशोक कुमार, निवासी भवारना, पालमपुर को गिरफ्तार कर लिया।

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