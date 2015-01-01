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नहीं मारी जाएंगी छुटि्टयां:कर्मचारियाें की ज्यादा छुट्टियां नहीं हाेगी 2021 में बर्बाद , वर्किंग डे में आ रहे हैं त्योहार

शिमला3 घंटे पहले
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2021 में ज्यादातर छुट्टियां वर्किंग डे पर ही है, यानि नए साल में कर्मचारियाें की छुट्टियां बर्बाद नहीं हाेगी। एक-दाे बड़े उत्सव और त्याेहार है जाे संडे काे आ रहे है। इसमें राखी और 15 अगस्त संडे काे है,जिस वजह से कर्मचारियाें की दाे दिन की छुट्टियां मारी गई हैं।

करवा चाैथ पर्व भी संडे काे मनाया जाएगा। अगले साल ज्यादातर त्योहार या ताे साेमवार काे है या शनिवार काे। ऐसे में कर्मचारी संडे काे मिला कर दाे छुट्टियाें का आनंद उठा सकेंगे।

जनवरी की बात करे ताे इस महीने कर्मचारियाें काे तीन छुट्टियां एक साथ मिल रही है। इसमें 25 जनवरी काे स्टेट हुड की छुट्टी रहेगी। मंगलवार 26 जनवरी काे गणतंत्र का अवकाश रहेगा। इससे पहले संडे के अवकाश के साथ 3 छुट्टियाें का पैकेज बन रहा है।

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