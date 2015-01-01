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जांच:मिठाई के साथ लिखें एक्सपायरी और बनाने की तारीख भी, नहीं तो कार्रवाई

शिमला3 घंटे पहले
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  • खाद्य सुरक्षा विभाग ने ढली और मशोबरा में किए निरीक्षण

त्योहारी सीजन आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। विभाग के अधिकारी फील्ड में जाकर दुकानों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। वीरवार को भी विभाग ने ढली और मशोबरा की आठ मिठाई की दुकानों में छापेमारी की है। यहां पर टीम ने साफ-सफाई समेत अन्य जरूरी खाद्य वस्तुओं की जांच की।

दुकानदारों को भी साफ-सफाई रखने को कहा। फूड एंड सेफ्टी विभाग की सह-आयुक्त डॉ विजया की अगुवाई में टीम ने ढली और मशोबरा स्थित मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। दुकानदारों को ये भी कहा गया कि वे मिठाइयों में एक्सपायरी और बनाने की तिथि भी अंकित करें ताकि ग्राहकों को पता चल सकेंं कि मिठाई कब बनी है और कब तक इसे खा सकते हैं। इसके अलावा कामगारों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के भी दुकानदारों को निर्देश दिए गए ताकि पता चल के की कर्मी पूरी तरह से फिट हैं।

निरीक्षण में सही मिले सब्जियों के दाम

मुनाफाखाेराें के खिलाफ खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। वीरवार काे भी विभाग की टीम ने जिलाभर में 18 दुकानाें पर औचक निरीक्षण किए। लगभग सभी जगह पर सब्जियाें के दाम तय दराें के अनुसार मिले। रेट लिस्टें भी सभी सब्जी विक्रेताओं ने लगा रखी थी।

शिमला शहर में भी तीन दुकानाें पर निरीक्षण किए, जहां पर सभी सही पाया गया। विभाग की कार्रवाई के बाद अब सब्जी विक्रेताओं ने जहां दाम तय दराें के अनुसार ही रख रहे हैं, वहीं रेट लिस्टें भी लगाई हैं। इससे पहले बुधवार काे फील्ड में एडीसी शिमला भी उतरे थे। उन्हाेंने संजाैली एरिया में कई दुकानाें पर सब्जियाें और फलाें के रेट जांचे थे।

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