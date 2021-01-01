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मांग:महासंघ ने कहा -पुरानी पेंशन को बहाल करे सरकार नहीं तो किया जाएगा बड़ा आंदोलन

रिकांगपिओ3 घंटे पहले
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न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला किन्नौर की बैठक जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जिंटू की अध्यक्षता मे हुई जिसमें सर्वप्रथम न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के नए साल के कैलेंडर का अनावरण किया गया। प्रधान वीरेंद्र जिंटू ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो 2003 से डीसीआरजी की अधिसूचना जारी करने पर सरकार का धन्यवाद किया।

प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला कोषाध्यक्ष बलदेव बिश्ट, ब्लॉक प्रदान कल्पा जय देव, ब्लॉक प्रधान निचार जय प्रकाश ने भी अपने अपने संबोधन मे कहा कि अगर समय रहते सरकार ने 2009 की केंद्र सरकार की अधिसूचना को जारी नही करती है व पुरानी पेंशन को बहाल नही करती है तो राज्य कार्यकारिणी के दिशा निर्देश अनुसार एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। बैठक मे सुचित्रि नेगी, पूर्णा नेगी, दुला राम, कुशाल नेगी व सभी विभागों के एनपीएस कर्मचारी उपस्थित थे।

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