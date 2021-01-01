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चेतावनी:भत्तों की अदायगी न करने पर बिफरा परिवहन निगम पेंशनर संघ, चेताया

रोहड़ू2 घंटे पहले
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हिमाचल परिवहन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ की बैठक रोहड़ू इकाई के प्रधान गुलाब सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में परिवहन निगम की ओर से पेंशनरों के लंबित भत्तों की अदायगी करने को लेकर निगम प्रबंधन की ओर से की जा रही आनाकानी पर रोष व्यक्त किया गया। संघ का कहना है कि पेंशनरों की इस मांग को लेकर निगम प्रबंधन उच्च न्यायालय के आदेशों की भी पालना नहीं कर रहा है। वहीं पेंशनरों ने अपनी इस मांग को लेकर बार-बार मांग पत्र भी सौंपे हैं।

संघ की रोहड़ू इकाई के प्रधान गुलाब सिंह ने बताया कि सरकार के तीन सालों का समय बीत चुका है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर निगम प्रबंधन व सरकार की ओर से आने वाले बजट तक पेंशनरों के लंबित भत्तों की अदायगी को लेकर कोई हल सामने नही आता है तो वे निगम प्रबंधन व सरकार के खिलाफ मोर्चा बनाकर विरोध के लिए मजबूर हो जाएंगे।।

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