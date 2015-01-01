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कारोबार:साेलन और परवाणू सेब मंडियों में इस साल पहुंची 21 लाख पेटियां

सोलन11 मिनट पहले
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सोलन की सेब मंडी।
  • पिछले साल पहुंची थीं 38 लाख पेटियां, इस साल 17 लाख कम फिर भी कारोबार275 करोड़

(पवन ठाकुर) कोरोना संकट केबीच जिला की दो बड़ी मंडियों सोलन और परवाणू में सेब सीजन में पिछले साल की अपेक्षा बहुत कम सेब पहुचा। इसके बावजूद अच्छे रेट की वजह से कारोबार में ज्यादा कमी नहीं आई। पिछले साल इन दोनों मंडियों में सेब की 38 लाख पेटियां पहुंची थीं तो इस बार इनकी संख्या घटकर 21 लाख रह गई। इसके बावजूद इस साल पिछले साल की अपेक्षा कारोबार फिर भी 85फीसदी तक पहुंचा।

पिछले कुछ साल से सोलन और परवाणू सेब मंडियां बागवानों की पसंदीदा बनी हुई हैं। पिछले साल इन दोनों मंडियों में करीब38 लाख पेटियां से की पहुंची थी। जबकि इस साल इसमें करीब 45फीसदी की कमी आई है यानी इस बार सिर्फ 21 हजार सेब की पेटियां ही मंडियों में पहुंची हैं। यहां शिमला, कुल्लू और किन्नौर जिला के अलावा मंडी के करसोग से ज्यादा सेब आता है।

कोरोना संकट के बावजूद जिला की सोलन और परवाणू मंडियों में सेब का अच्छा कारोबार हुआ है। हालांकि इस बार पिछले साल की अपेक्षा कम पेटियां यहां पहुंची, लेकिन रेट अच्छा रहने की वजह से करीब 275करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। डॉ. आरके शर्मा,सचिव, मार्केटिंग कमेटी सोलन

पिछले साल के मुकाबले 55 फीसदी पेटियां ही आईं

इस बार कम पैदावार की वजह से जिला की दोनों मंडियों में होने वाले सेब की आमद भी प्रभावित हुई है, लेकिन कारोबार में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। पिछले साल जहां 28लाख पेटियों का कारोबार करीब 325करोड़ रुपए का हुआ था।

जबकि इस साल सिर्फ 21 लाख पेटियों का कारोबार275 करोड़ रुपए हुआ है। यानी इस बार जहां पिछले साल की अपेक्षा इस साल 55 फीसदी पेटियां ही यहां आईं,पर कारोबार फिर भी इस अपेक्षा में 85फीसदी तक पहुचा।

सेब की आमद कम पर रेट मिला अच्छा
इस साल बेशक मंडियाें में सेब की कम आमद रही,लेकिन रेट अच्छा मिला। अबके रॉयल और स्पर वैरायटी के सेब की पेटी का रेट2500 से भी ज्यादा गया। जबकि पहले यह रेट 1800 के आसपास रहता था। खासकर, टाइडमैन वैरायटी के सेब की खासी डिमांड रही और इसके रेट ने भी धूम मचाई।

जहां पहले इसका रेट 800से 1000 रुपए तक रहता था, इस बार इसका रेट 1400 से2000 तक रहा। इसके अलावा नए अध्यादेश से भी बागवानों को फायदा हुआ। उनके सेब बागीचे से ही खरीदार ले गए और रेट भी अच्छे मिले साथ ही मंडी तक पहुंचाने का पैसा व टाइम भी बच गया।

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