पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक में डीसी ने लिया फैसला:सोलन के विकास को बनेगी क्षेत्रीय योजना, सभी जरूरतें जिले से ही होंगी पूरी

साेलन11 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
डीसी सोला केसी चमन बैठक की अध्यक्षता करते हुए
  • मांग और आपूर्ति में होगा संतुलन स्थापित

सोलन जिला के विकास के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए शुक्रवार काे डीसी केसी चमन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें क्षेत्रीय योजना तैयार करने के लिए परामर्शदाता मैसर्ज फीडबैक इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटिड गुड़गांव के प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे।

केसी चमन ने कहा कि तेजी से हाे रहे शहरीकरण व आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में योजनाबद्ध सतत विकास के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना तैयार करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला को क्षेत्र मानकर काम शुरू किया जा रहा है।

उन्हाेंने कहा कि क्षेत्रीय योजना के तहत दीर्घ समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना तैयार की जाएगी। क्षेत्रीय योजना के तहत यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि सोलन जिला में जनसंख्या में बढ़ोत्तरी, कृषि, बागवानी सहित अन्य क्षेत्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा।

यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को समग्र रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रयास किया जाएगा कि जिला की विभिन्न आवश्यकताओं को स्थानीय व आसपास के दायरे से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय योजना विभिन्न आवश्यक नियमों के अन्तर्गत तैयार की जाएगी।

इस कार्य में नगर नियोजन विभाग की विशेष भूमिका रहेगी और विभाग के विभिन्न नियमों का पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा। केसी चमन ने कहा कि सोलन जिला जहां प्रदेश मंे उच्च शिक्षा का हब बनकर उभर रहा है वहीं बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। इसे क्षेत्र को एशिया का फार्मा हब माना जाता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें